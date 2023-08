Messina, attivata stamattina la nuova linea ATM “Castanea-Gesso”

StrettoWeb

Da oggi, sabato 12 agosto è attiva la nuova linea ATM, la n. 40, denominata “Castanea-Gesso”. Il “battesimo” della linea si è tenuto stamani alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del presidente di ATM Giuseppe Campagna, cui hanno preso parte al viaggio inaugurale i consiglieri comunali Margherita Milazzo e Antonella Feminó e il consigliere Francesco Cipolla; il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano con i consiglieri circoscrizionali Giovanni Russo, Giovanni, Domenico Furnari e Francesco Celi.

È stata anche l’occasione di dare l’opportunità ad una rappresentanza di cittadini di salire a bordo del bus e percorrere il tragitto con i rappresentanti istituzionali. La nuova linea, attivata in via sperimentale, è stata concordata da ATM d’intesa con l’Amministrazione comunale, a seguito della richiesta da parte delle consigliere comunali Milazzo e Feminó con il supporto dei consiglieri della VI circoscrizione. La linea 40, attiva dalle ore 6 alle 19.10, servirà a collegare i villaggi collinari del comprensorio nord con quelli marinari. Per informazioni consultare il sito aziendale all’indirizzo https://www.atmmessinaspa.it/