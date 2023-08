A Messina arriva il “MusicFestival”: due giorni di spettacolo, intrattenimento e tante sorprese

StrettoWeb

Messina continua a regalare eventi e divertimento in questa straordinaria estate 2023. Il 12-13 agosto toccherà al “MusicFestival” di Capo Peloro animare la spiaggia. Lo spettacolo, aperto a tutti, vedrà lo show delle Fontane Danzanti (per la prima volta a Messina), le voci di due cantanti messinesi, Jack Costanzo e Rita Comisi e, il tutto, animato da dieci Dj. Non solo divertimento ma anche cibo; è qui che prende vita la parte più gustosa dell’evento, con l’AREA FOOD.

L’evento sarà accessibile a partire dalle 18:00 e l’accesso è interamente gratuito.