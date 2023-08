Messina, aggredito un autista ATM: “è segno di inciviltà verso la cosa pubblica”

StrettoWeb

“L’ennesimo atto di vile aggressione nei confronti di un autista ATM lascia l’amaro in bocca perché è il segno tangibile dell’inciviltà verso la cosa pubblica. Un gesto che, paradossalmente, arriva all’indomani della giornata della Vara che rappresenta il momento di profonda unione dei cittadini di questa comunità”.

“Apprezziamo le parole di solidarietà espresse dal sindaco Federico Basile – commenta il segretario di Uiltrasporti Michele Barresi sull’episodio di violenza accaduto a Messina – verso il giovane apprendista autista rimasto coinvolto in questo triste e deprecabile episodio di violenza che si è verificato ieri sera a Gesso e segnaliamo la necessità di operare al fine di garantire sempre la massima sicurezza al personale maggiormente esposto al rischio aggressioni, rischio che si amplifica in coincidenza di eventi e manifestazioni, come accaduto ieri sera, in cui probabilmente sarebbe necessario implementare la presenza della Polizia Municipale“.