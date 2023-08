Messina, accesso in spiaggia per disabili: c’è la segnaletica ma manca la rampa. L’appello sui social

StrettoWeb

Una segnalazione di mancata passerella per disabili nella zona Santa Margherita di Messina, nonostante la segnaletica, arriva da una cittadina attraverso un post pubblicato sui social. La donna – nel video in correlato – documenta come, nonostante ci sia la segnaletica ad indicare l’accesso in spiaggia per le persone disabili, giunti fine rampa la zona non è dotata di alcun accesso per le persone disabili: “mi trovo alla fine del lungomare di Santa Margherita e trovo un cartello che mi indica la passerella accessibile dei disabili a mare. Adesso mi immetto nella rampa, scendo tranquillamente. Arrivo alla fine.. ma di passerella accessibile ai disabili nulla” – documenta nel video.

“Posto questo video per ringraziare l’assessore Caminiti, il Presidente del 1° quartiere e il garante per i diritti dei disabili, per non aver permesso l’accesso in spiaggia alle persone ” SPECIALI”. Nonostante ci siano tutti i presupposti, come si evince dal video, non avete messo neanche la passerella” – ha affermato la cittadina.

lungomare santa margherita - segnalazione