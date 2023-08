Messina, abbandono e negligenza al cimitero di Pezzolo: un appello per la dignità dei defunti | FOTO

StrettoWeb

Recenti segnalazioni hanno messo in luce una situazione allarmante di sporcizia, erbacce e detriti che affliggono l’area del cimitero di Pezzolo di Messina. Lo stato di abbandono è stato più volte sottolineato, in passato, dal consigliere della I circoscrizione Antonino Spuria. Il suo messaggio è chiaro: il nome “cimitero” sembra quasi un’offesa ai defunti stessi, data la condizione in cui versa l’area.

La situazione diventa ancor più preoccupante quando si considera l’accessibilità per le persone disabili. Nonostante la presenza di un montacarichi che dovrebbe agevolare l’accesso ai visitatori con difficoltà motorie, il dispositivo appare coperto e inutilizzabile, trasmettendo un messaggio di totale disinteresse verso chi ha bisogno di aiuto per raggiungere i propri cari.

Antonino Spuria, con una dichiarazione sui social, richiama l’attenzione sul fatto che la civiltà di un popolo si riflette anche nella cura che viene dedicata ai cimiteri “Cimitero di Pezzolo – la civiltà di un popolo si misura anche da come cura i cimiteri. Questa è la cartina tornasole di Messina”.

La voce del lettore, unita all’appello del consigliere Spuria, sollecita il comune di Messina a intervenire con urgenza. La pulizia, la manutenzione e il ripristino delle infrastrutture come il montacarichi sono passi fondamentali per riconferire dignità a questo luogo e per dimostrare un rispetto tangibile per coloro che riposano qui.