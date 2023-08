StrettoWeb

“L’Occidente spinge tutti verso la terza guerra mondiale, ignorando i segnali di Mosca”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista alla Tass e Rt. “Francamente sarebbe stato meglio se li avessero ascoltati (i segnali). In ogni caso, il mondo non avrebbe dovuto affrontare la minaccia della terza guerra mondiale. In realtà, è in questa direzione che i nostri avversari stanno attivamente spingendo tutti”, ha rimarcato.