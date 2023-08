Medvedev: “gli Usa traggono vantaggio dalla guerra in Ucraina”

StrettoWeb

“Gli Stati Uniti stanno guadagnando denaro dal conflitto in Ucraina. L’Europa sta perdendo e il mondo intero è in una situazione di sospensione”. E’ quanto ha Dmitry Medvedev, in un’intervista alla Tass e a Rt. “Se consideriamo le cose in questa prospettiva, ci rendiamo conto che il conflitto è su scala globale”, ha aggiunto. “Si tratta di un conflitto fra mondi, un conflitto esistenziale dell’intero pianeta”, conclude.