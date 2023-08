Maria Teresa Leva e la Magia della Musica Illuminano la Varia di Palmi

StrettoWeb

Una serata magica al Mausoleo Cilea ha emozionato il pubblico presente, grazie alla straordinaria performance di Maria Teresa Leva, un soprano di fama internazionale e origini calabresi. La sua esibizione ha toccato le corde più profonde dell’anima, lasciando il pubblico commosso e affascinato.

La serata è stata resa ancora più significativa dalla partecipazione del pubblico, che ha apprezzato l’impegno del Presidente della Fondazione, Daniele Laface, nel portare la magia degli spettacoli in ogni angolo di Palmi. Sia il Mausoleo di Francesco Cilea che la splendida Piazza Amendola, insieme alla suggestiva Piazza Primo Maggio, sono stati trasformati in scenari incantevoli per gli eventi. Tra questi, il concerto di apertura dei Coma Cose ha dato il via alle celebrazioni il 28 Luglio.

L’energia di Palmi sembra vibrare sempre più intensamente, grazie a migliaia di persone che partecipano ogni giorno agli eventi, apprezzando la varietà e l’importanza del programma offerto. In attesa dell’inaugurazione del programma della Tradizione che aprirà il 16 Agosto con “la calata du Cippu”, l’atmosfera di festa raggiungerà l’apice con l’attesissima inaugurazione del Food Village, che si terrà domani, 12 agosto da parte del famoso Chef stellato Joe Bastianich. L’area di 3500 mq, con una spettacolare vista sul mare, ospiterà lo spettacolo di “Saluto al Sole” ogni giorno dalle 19 e una serie di concerti che allieteranno i visitatori ogni giorno fino al 27 agosto.

Un momento di eccezionale rilievo sarà il concerto internazionale di Tony Hadley, il frontman e ex cantante degli Spandau Ballet, che si terrà il 15 agosto. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica di vivere un’esperienza unica nel contesto incantevole di Palmi.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, una dimostrazione del desiderio della Fondazione Varia di Palmi di rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti, contribuendo a trasformare Palmi nel fulcro della movida calabrese.