Mannarino trionfa, sold out a Cirella: premio ai Migliori Live dell’anno di Fatti di Musica | FOTO

Fatti di Musica, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco alcuni dei migliori live di ogni anno in note location storico turistiche della Calabria, continua ad inondare di grande musica la regione. Altro sold out per Mannarino al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante premiato per un concerto davvero unico ed originale, come ha sottolineato il promoter alla consegna del riconoscimento davanti a un pubblico in visibilio.

A Mannarino è andato anche il premio del Teatro dei Ruderi, consegnato dal direttore della splendida struttura Alfredo De Luca. Due ore di successi, dai brani del primo album “Bar della Rabbia” all’ultimo “V”, sono stati scanditi da continui applausi e ovazioni, in un irresistibile crescendo di entusiasmo che ha portato tutti a scatenarsi in salti e balli. Alessandro Mannarino ha intervallato i tanti amati e popolari successi con racconti, poesie declamate a modo suo, ricordi delle estati da ragazzo trascorse proprio nella “sua” Calabria, essendo i genitori originari di Belmonte Calabro. Bravissimi i musicisti, tra cui spicca Tony Canto alle chitarre, e le tre coriste. Finale mozzafiato, con Mannarino salito su uno scalino delle transenne antipanico a dirigere il coro del pubblico.

“Musicista, autore e poeta unico e originale, impegnato sui temi dei diritti umani e civili, nel segno della migliore scuola e tradizione della musica d’autore italiana, capace di regalare al pubblico emozioni ed entusiasmo in un live musicalmente ricercato e spettacolare!“, questa la motivazione del meritatissimo premio di Fatti di Musica nella sezione Migliori Autori, riconoscimento assegnato in passato a nomi come Fabrizio De André, Ivano Fossati, Gino Paoli, Paolo Conte e a tutti i più amati grandi cantautori italiani e internazionali. Stasera si prosegue con il live di un altra star calabrese, il cosentino Aiello ancora a Cirella, tra i più radiodiffusi dell’Estate.