Maltempo, notte di panico in Piemonte: rintracciati i 5 dispersi

StrettoWeb

Notte di panico in Piemonte a causa di violenti temporali che hanno provocato l’esondazione del corso del torrente Frejus all’interno del centro urbano di Bardonecchia. L’evento ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Il bilancio iniziale era di 5 dispersi, un ferito non grave e 120 sfollati. In seguito sono state rintracciate le 5 persone date per disperse.

Occhiuto: “Calabria vicina a istituzioni e a popolazioni colpite”

“Solidarietà al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e al sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti. La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dalla violenta esondazione del Rio Merdovine e siamo pronti, se richiesto, a dare una mano”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.