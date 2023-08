Malore improvviso stronca Giuseppe Profiti, Calabria sotto shock. Occhiuto: “è atroce”

StrettoWeb

E’ morto all’improvviso, a causa di un malore che lo ha colto mentre era in Puglia, Giuseppe Profiti, il manager a cui il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, aveva affidato “Azienda zero”, l’azienda sanitaria unica regionale.

“Sono sgomento – ha commentato Occhiuto- per una notizia atroce e improvvisa: Giuseppe Profiti non c’e’ piu’. Perdiamo un manager dalle straordinarie qualita’, un professionista di assoluto valore che in questi mesi e’ stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanita’ calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Manchera’ tanto a tutti noi. Sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria – ha concluso- e’ un giorno di lutto”.

Le condoglianze del presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso

“Esprimo sentimenti di sincero cordoglio, miei e del Consiglio regionale che rappresento, per l’ improvvisa scomparsa del Commissario straordinario di ‘Azienda Zero Giuseppe Profiti, intensamente impegnato, a stretto contatto con il presidente Occhiuto, nell’ intenso e complesso lavoro di razionalizzazione, riorganizzazione e rilancio del Sistema sanitario calabrese”.