Malasanità in Calabria, l’ambulanza arriva in ritardo e senza medico: muore una ragazza di 23 anni

Un’altra giovane vita spezzata, questa volta non sulle strade della Calabria ma per colpa di una sanità che non funziona. Una ragazza di 23 anni, di Montepaone a Catanzaro, ha avvertito un malore mentre era nella sua abitazione. Allarmati, i familiari hanno chiamato il 118 chiedendo aiuto per la giovane. Dopo un’attesa di oltre 20 minuti, il mezzo di soccorso è arrivato, ancora una volta, demedicalizzato. Gli operatori presenti hanno provato a rianimare la 23enne ma era già troppo tardi: la ragazza era deceduta. I familiari, sotto shock per quanto accaduto, hanno presentato denuncia ai Carabinieri. La Procura ha quindi aperto un fascicolo per indagare sulle cause della morte. Disposto anche l’esame autoptico.