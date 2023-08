Mafia, finalmente si cerca la verità storica sulle stragi. Colosimo: “da settembre capiremo cosa accadde”

StrettoWeb

“A settembre aprirò un filone investigativo sulle verità storiche delle stragi di mafia, partendo da quella di via D’Amelio“. Sono queste le parole pronunciate nel corso di un’intervista al Foglio da Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia. “Voglio concentrarmi sulla verità storica di quella stagione, che ancora non è chiara – sostiene con fermezza -. Cosa accadde nei 57 giorni che passarono dall’uccisione di Falcone a quella di Borsellino“.

“Quanto alla trattativa stato-mafia, per formazione politica non ci ho mai creduto“, precisa Colosimo a poco più di tre mesi dalla storica sentenza che ha visto l’assoluzione degli ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno nell’ambito del processo ‘Trattativa Stato-Mafia’, dopo anni di illazioni e gogna mediatica. La Cassazione, a fine aprile, ha annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto. Assolto in quell’occasione anche Marcello Dell’Utri.