E’ l’ora del dolore a Nicotera: lutto cittadino dopo il dramma dell’incidente sulla Jonio-Tirreno

Il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali dei morti dell’incidente di domenica sulla Jonio Tirreno. Nel sinistro hanno perso la vita tre persone, tra cui una bambina di quattro anni e la sua mamma. Alla guida della Bmw c’era Domenico Teramo, 39 anni, gravemente ferito e operato d’urgenza all’Ospedale di Polistena. Accanto a lui c’era la sorella, Antonella Teramo, 37 anni compiuti, avvocato a Nicotera ma residente a Milano, morta sul colpo.

Nei sedili posteriori c’erano Valentina Crudo, 30 anni, nota vocalist della zona, compagna dell’uomo alla guida del mezzo, ricoverata in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico, e le due bambine, Maya e Fatima, cuginette, figlie delle due donne. Entrambe gravemente ferite, Maya – figlia di Antonella Teramo – è morta poco dopo l’incidente in ospedale a Polistena. Fatima – figlia di Valentina Crudo – è stata trasportata con l’elisoccorso in un ospedale meglio attrezzato a Messina, in condizioni molto gravi.