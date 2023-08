L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Settembre 2023

StrettoWeb

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace arricchisce la nuova rubrica di StrettoWeb con una nuova puntata dell’Oroscopo Perfetto per Settembre 2023. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Il rientro dalle vacanze estive si preannuncia malefico per l’Ariete. Infatti l’incomprensibile posizione di Nettuno nella volta celeste indicherebbe problemi su tutti fronti, tuttavia superabili se deciderete di abbracciare la carriera ecclesiastica.

TORO

Attenzione alle cene settembrine al mare: la perversa congiunzione dei satelliti di Giove, potrebbe procurare ai nati sotto il segno del toro, almeno nelle prime tre settimane del mese, una serie di fastidiosi disturbi gastro esofagei.

GEMELLI

Venere nascosta dal Sole preannuncia per i gemelli un mese di intensissima attività sessuale dai risvolti inaspettati.

CANCRO

Per i cancerini si prospetta invece un mese di scarsa vigoria sessuale derivante da un Marte debole a causa di una serie di satelliti segreti cinesi in missione anch’essa segreta. Si sconsiglia di insistere.

LEONE

Per il leone, la raccapricciante congiunzione di Giove sconsiglia vivamente di mangiare polpette di melenzane e crocchette di patate. Gli astri lasciano tuttavia intravedere l’assenza di controindicazioni nell’assunzione di parmigiana.

VERGINE

La possente attività solare unita alla posizione di Mercurio annuncia un periodo difficile per gli uomini e le donne vergine. La situazione si complica se trattasi anche di percettori di reddito di cittadinanza.

BILANCIA

Lo storico equilibrio dei nati sotto il segno della bilancia sarà messo a dura prova questo mese a causa della cervellotica posizione di Saturno nella volta celeste. Rischiate di ingurgitare calorie senza ritegno a causa di famelici istinti che si impossesseranno di voi nei fine settimana, per tutto il mese.

SCORPIONE

Gli astri parlano chiaro: subirete il furto di due mastelli della spazzatura (umido e plastica) e dovrete attendere il prossimo mese prima che ve ne consegnino di nuovi.

SAGITTARIO

Attenzione a tutto ciò che vola. Venere e Plutone al massimo della distanza relativa, indicano senza mezzi termini che sarete colpiti dal guano di colombi ed altri uccelli ad ogni vostra uscita di casa.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del capricorno dovrebbero prestare la massima attenzione in occasione di bagni di mare in acque basse. Gli astri prevedono una elevata possibilità di aggressione nelle parti intime da parte di granchi blu.

ACQUARIO

Venere e Mercurio in congiunzione potrebbero causare problemi alla prostata per i maschi e dolori articolari alle femmine. Non è il caso di allarmarsi eccessivamente in quanto nella seconda metà del mese la situazione dovrebbe normalizzarsi.

PESCI

La stessa congiunzione produrrà effetti ben diversi per i nati nel segno dei pesci. Il ritorno dalle vacanze sarà corredato da eventi favorevoli sia dal punto di vista economico che dell’attività sessuale.