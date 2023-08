L’Orlandina Basket ingaggia Giulio Mascherpa

StrettoWeb

L’Orlandina Basket è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo con la guardia Giulio Mascherpa per la stagione 2023/2024. Nato il 13 febbraio 1992 a Pavia, Giulio Mascherpa cresce cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Pavia ed inizia la sua carriera da senior a Bergamo, nella stagione 2011/12, prima delle esperienze a Francavilla e Forlì. Dal 2014 al 2016 gioca a Lecco, in serie B, dove raggiunge in entrambe le occasioni i playoff, facendo registrare nella stagione 2015/16 quasi 19 punti e 4 assist di media, con il 45% da 2 punti e il 40% dalla lunga distanza; numeri che gli valgono la prima chiamata in Serie A2, a Tortona, dove raggiunge nuovamente i playoff giocando un ruolo importante, sfiorando i 20 minuti di impiego medio a partita.

Nella stagione successiva inizia ancora in A2, questa volta a Bergamo, dove in 21 incontri mette a segno 7,4 punti ad allacciata di scarpe, per poi concludere l’annata sportiva nella squadra della sua città natale, Pavia, dove in 7 partite realizza 19,4 punti di media, guadagnandosi ampiamente la riconferma per la stagione 2018/19, chiusa con le solite ottime medie in fase realizzativa. Fa dunque ritorno a Lecco, prima di approdare, nella stagione 2020/21 alla Viola Reggio Calabria di Coach Domenico Bolignano, dove produce medie di 15 punti, 5 assist e 5 rimbalzi per gara. Nella stagione 2021/2022 gioca con la maglia dei Tigers Cesena, mentre nello scorso campionato veste quella di Crema, fino a quando un problema di natura personale non lo costringe a rientrare in Spagna, dove vive stabilmente, e dove termina l’annata sportiva nella Liga EBA.

Mascherpa, che a Capo d’Orlando ritrova a distanza di tre stagioni Coach Domenico Bolignano, è uno scorer puro, che fa dell’1vs1 e della capacità di creare dal palleggio per sé e per i propri compagni le sue armi principali.

Queste le prime parole di Giulio Mascherpa in maglia Orlandina Basket: “è difficile spiegare a parole, dopo quanto successo lo scorso anno a livello personale, quanto sia contento e carico per questa nuova avventura. Giocare in una realtà importante come l’Orlandina, dove il basket viene vissuto intensamente e con sentimento, è qualcosa di bellissimo e che motiva chiunque a dare il meglio di sé. Inoltre, poter vivere quest’avventura insieme a coach Bolignano a cui, oltre che la grande stima come allenatore, mi lega un rapporto umano che va al di là del basket, rende tutto ancora più speciale. L’obiettivo della società è riportare Capo d’Orlando il prima possibile a competere al livello che merita ed essere stato scelto per far parte di questo progetto è fantastico. L’acquisto di un play fortissimo come Palermo è la dimostrazione che vogliamo fare sul serio. Non vedo l’ora di iniziare e di poter giocare davanti ai nostri tifosi”.

Il commento del Direttore Sportivo Antonio Sapone: “con Giulio Mascherpa ci assicuriamo uno dei migliori realizzatori della serie B degli ultimi 10 anni. È un giocatore estremamente creativo, in grado di andare a segno in tanti modi e di aiutare nel playmaking, caratteristiche che lo rendono perfettamente complementare al resto della squadra e, in particolare, agli altri elementi del backcourt, ma soprattutto ha accolto con grande entusiasmo la nostra proposta, dimostrando grande motivazione e voglia di fare bene. Da ultimo, il suo forte legame con Coach Bolignano non può che rappresentare un valore aggiunto. Siamo molto contenti di accoglierlo a Capo d’Orlando per la prossima stagione”.