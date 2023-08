Il coraggio di Lorenzo Genovese: ciclista eufemiese non vedente percorre la Paris-Brest-Paris

StrettoWeb

Non ci sono limiti per chi ha la forza e il coraggio di provarci e Lorenzo Genovese lo ha dimostrato. Genovese, 53 anni, è molto conosciuto a Sant’Eufemia d’Aspromonte, dove risiede, per la sua tenacia e il suo essere sempre attivo. Non vedente dalla nascita, Lorenzo è stato da sempre appassionato di ciclismo. Nelle scorse settimane ha raggiunto un obiettivo che ha inorgoglito non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità eufemiese: ha corso in Francia la storica Paris-Brest-Paris. Si tratta della “più antica manifestazione ciclistica dal 1890 – come spiega lui stesso –. E’ un percorso di circa 1220 km e si svolge ogni quattro anni“.

“Ce l’ho fatta grazie al mio amico Sandro Calcatelli, di Frascati, che mi ha guidato come un angelo custode“, ci racconta Lorenzo. E proprio grazie a Calcatelli, conosciuto dopo un incidente, Genovese ha percorso tutti gli step necessari per arrivare pronto all’appuntamento con la Paris-Brest-Paris. E con lui l’ha percorsa in tandem. La manifestazione si è svolta dal 20 al 23 agosto e Lorenzo ha percorso gli oltre 1200 km in 72 ore e 39 minuti, di cui ben 48 di sola pedalata.

“Un’emozione bellissima”

“E’ stata un’emozione bellissima – spiega Lorenzo – eravamo circa settemila persone, di cui millecinquecento donne. Ringrazio Sandro Calcaltelli ma anche il nostro amico Andreas di Vienna che ci è stato sempre vicino“. “Se io pedalo ancora (dopo un incidente subito, ndr), il merito è del dottore Pino Calabrò, che il 20 gennaio 2022 mi ha operato con una bravura unica al mondo. E grazie anche al reparto di ortopedia (dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, ndr) dove sono stato assistito con affetto e professionalità“, conclude Lorenzo, come a non voler dimenticare tutti coloro che hanno contribuito al suo eccellente risultato. Ma il merito più grande resta il suo: Lorenzo Genovese è un esempio per tutti, con la sua forza, la sua tenacia e la sua ferma volontà di non arrendersi di fronte ad alcun tipo di difficoltà.

Dalla Redazione di StrettoWeb vanno a Lorenzo Genovese le più sincere e affettuose congratulazioni per il traguardo raggiunto.

