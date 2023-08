L’Ordine degli avvocati di Palmi premia Graziano Tomarchio

StrettoWeb

“Produttore televisivo, esperto di comunicazione, vero interprete delle vicissitudini locali e socioculturali della realtà calabrese”, questa la motivazione del premio conferito dall’Ordine degli Avvocati di Palmi a Graziano Tomarchio, volto noto del panorama televisivo calabrese, un riconoscimento per il suo lavoro nel campo della comunicazione che gli è stato consegnato nel corso dell’evento “Diritto, cultura e informazione” che si è svolto si è svolto domenica 13 agosto a Palmi.

Per Graziano Tomarchio che nel corso degli anni si è affermato grazie ai suoi servizi e format televisivi, si tratta di un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi a tanti altri ricevuti nel corso della sua attività di reporter e produttore televisivo, lavoro che svolge con grande passione ma soprattutto con grande professionalità e dedizione.

Felicissimo ed emozionato, Graziano Tomarchio ha ringraziato il comitato organizzatore per il premio ricevuto: “È un immenso onore ricevere questo riconoscimento da una prestigiosa istituzione come l’Ordine degli Avvocati, mi riempie di soddisfazione sapere che il mio impegno e dedizione sono stati apprezzati. Da sempre sono appassionato del mondo della comunicazione e ho lavorato tantissimo con immensi sacrifici per realizzare progetti televisivi di qualità, che raccontano storie avvincenti e che coinvolgono il pubblico”.