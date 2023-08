L’offerta 2023/2024 dei Master UniMe, aperte le iscrizioni | DETTAGLI

StrettoWeb

Sono aperte le iscrizioni ai Master UniMe per l’a.a. 2023/2024. I piani didattici previsti per ciascuno dei Corsi proposti sono strutturati prestando massima attenzione alle richieste provenienti dal mondo del lavoro ed alle nuove frontiere della ricerca in ambiti polivalenti. Scegliendo uno dei Master della nuova offerta formativa, gli studenti potranno arricchire il proprio bagaglio culturale ed accrescere le proprie peculiarità, incamerando quanto necessario per un approccio concreto al futuro dopo un proficuo percorso di studi e apprendimento specifico.

I settori che potranno essere esplorati ed approfonditi mediante i Master dell’Ateneo peloritano sono diversi e spaziano dall’ambito della salute pubblica applicata alla medicina di genere, alla pediatria, alla psicopatologia, all’ortodonzia o alle tecniche riabilitative e di preparazione dei farmaci sino a quello della comunicazione digitare nelle P.A. e nell’impresa, passando inoltre per i campi dell’economia finanziaria, della filiera agroalimentare, della gestione aziendale, della politica in chiave U.E., della sicurezza sismica, dello sviluppo urbano sostenibile e della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Le informazioni di dettaglio relative ai Master dell’Università di Messina sono consultabili alla sezione Laureati – al link master-bandi2023/2024 – raggiungibile dall’home page del sito d’Ateneo.