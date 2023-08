LiriClArt Omnibus Suburbana: 4 mesi di musica, arte e teatro a Reggio Calabria. Il programma

StrettoWeb

Il 2 settembre inizia ufficialmente il LiriClArt Omnibus Suburbana, a cura dell’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico. L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Il progetto, destinato alla valorizzazione e alla diffusione culturale nelle periferie della città, prevede ben 14 Concerti Lirici, 2 Recital (Lirico e Strumentale), Laboratori di Arti Performative, di Teatro e di Musica e Ascolto contaminato, e un’Opera Lirica del 700. Quasi quattro mesi (ultima data il 19 Dicembre) di musica ed arte a tutte le longitudini e latitudini, infatti LiriClArt Omnibus Suburbana toccherà tutte le circoscrizioni di Reggio Calabria, che saranno coinvolte con Spettacoli sempre diversi ed opportunità di fruizione per le varie fasce d’età.

Il primo Recital, quello Lirico, è programmato per il 23 Settembre alla Sala Concerti dell’Accademia Flautistica Reggina a Gallico e vedrà esibirsi il soprano dalla carriera internazionale Aurora Tirotta affiancata dal tenore Davide Benigno, al pianoforte Grazia Maria Danieli; il programma verterà sulle arie e i duetti più famosi del repertorio melodrammatico italiano ed estero.

Martedì 17 Ottobre invece sarà la volta del duo Faucitano-Barresi (violino e chitarra) in un programma che spazia da Paganini al primo Novecento presso la Aula Magna dell’I.C. Klearkos di Archi. Ottobre sarà anche il mese dei Laboratori Creativi, con sede presso l’I.C. “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro: si inizia il 6 e 7 con il Ritrattista e Pittore Alessandro Allegra in “Ritratto a suon di Musica e Danza”, affiancato dalla ballerina Samuela Piccolo e Antonio Barresi alla chitarra; si prosegue 13 e 14 con la Pittrice CaMaRi, affiancata dallo storico Reggino Antonio Calabrò e solista OTC in “Ascolto….immagino….creo!”; 21 e 22 spazio al Teatro con il celebre attore Gigi Miseferi che distribuirà saperi ed emozioni con la serata conclusiva “La parola sonora….Oggi interpreto io!” programmata al Teatro Zanotti Bianco, sempre affiancato dalla pianista Grazia Maria Danieli; conclude il ciclo il 27 e 28 Giuseppe Nicolò, collezionista di Grammofoni numero 1 in Europa, e Marianta con solista OTC in un percorso di Contaminazioni sonore dal titolo “Ricreiamo dal Passato”.

Il 19 Novembre andrà in scena invece al Teatro Zanotti Bianco l’Opera di G.M. Orlandini “Serpilla e Bacocco” con due interpreti d’eccezione dalle grandi carriere: il mezzosoprano Chiara Tirotta e il baritono Raffaele Facciolà, per la direzione della bacchetta di esperienza internazionale del M° Maurizio Colasanti. Ad accompagnare gli intermezzi del settecento ci sarà l’Orchestra del Teatro “F. Cilea”, che nella prima parte della serata accompagnerà anche il Concerto per violino ed orchestra in Re di F. Mendelssohn eseguito dal noto ed apprezzatissimo violinista Pasquale Faucitano.

Una serata variegata e ricca di musica per la regia di Gaetano Tirotta. Ecco invece le date dei Concerti Lirici ad opera dell’Ensemble Solisti Lirici: 2 Settembre Chiesa di San Salvatore (circ. II); 16 Settembre Chiesa di San Nicola di Bari di Cannavò (circ. XII); 22 Settembre Chiesa Santa Maria dell’Arco di Bovetto (circ. XIII); 30 Settembre Chiesa di San Dionigi a Catona (circ. VIII); 1 Ottobre Chiesa Santa Maria d’Itria (circ. VI); 8 Ottobre Chiesa Santa Maria del Rosario di Ortì superiore (circ. XI); Chiesa Maria Santissima di Modena (circ. VII); 12 Novembre Chiesa del Divin Soccorso (circ. V); 22 Novembre Chiesa di Santa Caterina (circ. III); 2 Dicembre Chiesa Sant’Elia Profeta di Condera (circ. IV); 6 Dicembre Chiesa San Nicola di bari di Gallina (circ. XIV); per chiudere con i Concerti di Natale il 17 Dicembre presso la Chiesa di San leo (circ. XV); 18 Dicembre Chiesa di archi Carmine (circ. X) e il 19 Dicembre Chiesa di San Nicola in Santa Domenica di Gallico (circ. IX). Gli orari dei concerti variano a secondo dei luoghi ospitanti e saranno comunicati di volta in volta nei vari comunicati stampa e social (info@nuovolaboratoriolirico.it). Direzione organizzativa Angela Battaglia, Direzione artistica M° Alessandro Tirotta. 25 giornate all’insegna dell’Arte del Teatro e della Musica per tutta la popolazione reggina e per tutti i gusti e curiosità.