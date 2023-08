“Licata pulita”: percettori del Reddito di cittadinanza al lavoro per la comunità

StrettoWeb

Prende il via oggi, giovedì 24 agosto 2023, “Licata Pulita” il progetto di utilità collettiva predisposto dall’Amministrazione Comunale che vedrà impegnati i percettori del reddito di cittadinanza nella pulizia e nel ripristino del decoro dei due Cimiteri comunali e delle aree urbane ed extraurbane del Comune di Licata.

Lo rendono noto il sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’assessora ai Servizi Sociali Maria Platamone.

Il progetto di utilità pubblica (P.U.C.) approvato dalla Giunta Municipale è finalizzato esclusivamente al coinvolgimento di beneficiari del reddito di cittadinanza e prevede l’utilizzo di 60 unità, di cui 30 in carico dei Servizi Sociali del Comune e 30 del Centro per l’Impiego, per la pulizia dell’area cimiteriale e delle aree urbane ed extraurbane per un totale di 16 ore lavorative settimanali.