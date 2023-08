Un libro per i bambini del Reparto Pediatrico degli Ospedali Riuniti

StrettoWeb

Una bellissima ed importante iniziativa promossa dalla “Giunti al Punto” è in corso a Reggio Calabria in questi giorni e fino al 31 agosto. Presso l’omonima libreria situata sul Corso Garibaldi al n. 254 infatti, sarà possibile acquistare e donare un libro per tutti i bimbi/e e ragazzi/e del Reparto Pediatrico dell’ospedale di Reggio Calabria, nonché classi scolastiche.

“Aiutaci a crescere, regalaci un libro” ha lo scopo di raccogliere un numero ingente di libri da recapitare, al termine dell’iniziativa, direttamente nei reparti dei bambini costretti al soggiorno indesiderato della malattia, regalando loro i più bei testi che vanno dai classici fino ai più bei racconti per l’infanzia.

Anche la donazione di un piccolo libro può fare la differenza: l’invito è quello di accorrere in libreria e rendere fruttuosa una raccolta che andrà ad accarezzare la parte più fragile e bella della nostra città.

Sul libro o i libri donati sarà possibile lasciare una dedica, firma o pensiero che arriverà direttamente nelle mani dei bambini.

Per realtà più grandi come società, aziende, enti inoltre, esiste una possibilità ed una proposta diversa di partecipazione, consistente nella donazione di 500 euro valida per l’installazione, sempre presso il medesimo reparto degli Ospedali Riuniti o di classi scolastiche della città, di una bibliotechina con assortimento selezionato (del valore di copertina di 1000 euro), che sarà personalizzata con il nome della azienda (o ente) che la dona.

I librai della “Giunti al Punto” di Reggio Calabria sono pronti ad accogliere chiunque volesse rispondere al nobile appello della solidarietà. Anche un piccolo gesto può fare la differenza