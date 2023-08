Lamezia Terme, dall’1 all’8 settembre ritorna la rassegna culturale “Al Vaglio”

StrettoWeb

Dall’1 all’8 settembre 2023 ritorna “Al Vaglio”, la rassegna culturale di Lamezia Terme che, nei primi dodici mesi di attività – il primo ciclo di incontri è stato svolto alla fine di agosto 2022 –, è riuscita a ritagliarsi un posto preminente nel variegato panorama culturale della Città della Piana e della Calabria intera. Prestigiosi giornalisti e scrittori, firme e volti noti della carta stampata e della tv hanno preso parte alle serate de “Al Vaglio”. Non sarà di meno la nuova stagione, organizzata sempre dall’Associazione Ad Turres e dall’Associazione Al Vaglio con la direzione artistica di Antonio Pagliuso, collaboratore giornalistico e caporedattore della rivista culturale “Glicine”.

Il nuovo ciclo di appuntamenti targato “Al vaglio” partirà alle ore 21 di venerdì 1° settembre all’interno dell’Atrio Verdi nel centro storico di Lamezia Terme Sambiase con ospite Vittorio Daniele. Docente di Politica economica all’Università Magna Græcia di Catanzaro, il professore Daniele ha dedicato la sua attività di ricerca principalmente allo sviluppo economico in prospettiva storica. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e saggi; fra questi la sua ultima fatica, uscita per i tipi di Rubbettino, dal titolo “Il paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia”. L’incontro prenderà spunto proprio da quest’ultimo lavoro. Con Vittorio Daniele converserà Antonio Lorena, consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme e membro fondatore di entrambe le associazioni a capo della rassegna.

Martedì 5 settembre, alle ore 21, la manifestazione culturale si sposterà al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme Nicastro per un simposio letterario – realizzato in collaborazione con l’Associazione teatrale I vacantusi – che prenderà le mosse dalle pagine di “Seconda persona singolare”, l’ultimo romanzo di Pasquale Allegro. Lo scrittore lametino, autore già di altri lavori fra prosa e poesia, è reduce dall’assegnazione del Premio Elmo “per la sua capacità di utilizzare la parola e la scrittura come strumenti di dialogo tra generazioni, sapendo parlare a tutti con un linguaggio efficace e profondo. Per aver messo al centro l’intimità dei sentimenti e la continua ricerca dell’equilibrio tra l’umana fragilità e l’amore”. Dialogherà con l’autore Sabrina Pugliese dell’Associazione teatrale I vacantusi.

Mercoledì 6 settembre “Al vaglio” tornerà all’Atrio Verdi di Sambiase per una discussione sul tema del fantastico nella letteratura, partendo dai libri di Alessia Principe, giornalista professionista per “LaC News 24” e blogger per “HuffingtonPost Italia”, e Sara Maria Serafini, docente e fondatrice e direttore della rivista letteraria “Risme”: “Stelle meccaniche” (pubblicato da Moscabianca) e “Rigenerazione K035” (edito Divergenze). L’incontro, con inizio fissato alle ore 19, sarà coordinato dalla scrittrice Elena Giorgiana Mirabelli, vincitrice nel 2022 del Premio letterario Muricello e docente della Scuola Holden.

Giovedì 7 settembre altro incontro di prim’ordine per l’evento culturale. Nella cornice dell’Atrio Verdi saranno ospiti Luigi Tassoni, semiologo, critico e professore ordinario per un trentennio all’Università di Pécs, Ungheria, e Milly Curcio, critico e storico della letteratura. Tassoni e Curcio saranno protagonisti, in un dialogo con la conduttrice radiofonica Elisa Chiriano e Antonio Pagliuso, dell’incontro dal titolo “Sciascia: confessioni di un investigatore”. La conversazione partirà dal libro, fresco di stampa per Rubbettino, “Leonardo Sciascia. Confessioni di un investigatore”, che ci conduce nel fitto bosco di passioni letterarie e illuminante capacità di indagare e smascherare i vizi e le virtù della società del grande scrittore e intellettuale siciliano scomparso nel 1989.

Venerdì 8 settembre “Al Vaglio” giungerà alla conclusione con un doppio appuntamento: alle 21, sempre presso l’Atrio Verdi, Giuseppe Gervasi, autore di poesia e narrativa e conduttore televisivo, presenterà la sua ultima pubblicazione: la raccolta di liriche “Che non sia l’ultimo” (Pace Edizioni). Converseranno con Gervasi l’autore Marco Ammendola, il giornalista e ideatore del Premio Muricello Antonio Chieffallo e la studiosa di estetica Laura Montuoro.

Dopodiché spazio alla musica con il reading musicale “Amuri, ccu tutti i sìansi” del duo formato da Claudia Leone (chitarra) e Giada Spina (voce) che darà l’arrivederci alla prossima stagione de “Al Vaglio”. La manifestazione culturale gode del marchio Calabria Straordinaria della Regione Calabria ed è organizzata col supporto dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme e di numerose realtà del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria: Open Space APS, Associazione teatrale I vacantusi, Glicine rivista, Accademia Terra Calabra, Associazione culturale Muricello, Caffè letterario Mario La Cava, Compagnia teatrale BA17, Centro Studi Koinè, Associazione storico-culturale Libertas, Caffè letterario Bar del Popolo, Studio tecnico sociale Alessandro Sesto, Biorisi srl – Spirulina Fox, Macelleria Calabria di Gregorio Calabria, Tahiti Fiori, Supermercato Al risparmio 2 Perri, Pizzeria La Cantanapoli, Slove Street Food di Fernando F Cimorelli, B&B Lamezia Terme da Ivana, Elettrauto Sesto, Music Art Service di Tonino Sirianni.