La Germania pronta a trasferire altri 25 tank Leopard 1 in Ucraina

“La Germania ha confermato il trasferimento di ulteriori carri armati Leopard-1 in Ucraina”. Lo ha affermato il ministero della Difesa tedesco, secondo quanto riportato da Dw. Ieri il quotidiano Handelsblatt aveva riferito che l’azienda tedesca Rheinmetall ha acquisito 50 carri armati Leopard-1 dal Belgio per riattrezzarli e trasferirne circa 30 in Ucraina.

Il ministero della Difesa tedesco ha chiarito che si trattava invece di circa 25 carri armati Leopard-1, cinque veicoli corazzati e due carri armati di addestramento.