La 5ªE del ‘Piria’ si ritrova dopo 53 anni dalla maturità: la ‘reunion’ tra ricordi, aneddoti e momenti di forte emozione | FOTO

Un tuffo nel passato nel ricordo di anni indimenticabili trascorsi tra i banchi di scuola. A 53 anni dal conseguimento del diploma di maturità si sono ritrovati gli studenti della 5ªE dell’Istituto Tecnico Commerciale “Raffaele Piria” di Reggio Calabria. All’appuntamento presso un tipico ristorante ‘Schiccio’ a S.Stefano D’Aspromonte, si sono presentati in 13, con qualche chilo in più e diversi “scalpi” sacrificati al tempo ma con lo spirito solidissimo di un’amicizia che tante stagioni non hanno scalfito, bensì consolidato.

Riavvolto il nastro del tempo, tanti ricordi e aneddoti hanno preso il sopravvento: il commosso ricordo di chi è andato via prima del tempo, gli esami di maturità del luglio 1970 proprio nel periodo dei Moti di Reggio tra l’odore dei lacrimogeni e le cariche dei celerini nei pressi dell’istituto, la memorabile gita d’istruzione di fine anno a Parigi, il ricordo di una classe docente maestra di vita di cui, fra gli altri, Vincenzo Larizza, poi Agazio Trombetta, scomparso proprio in questi giorni, che negli anni con le loro pubblicazioni hanno rappresentato e rappresentano la memoria storica di Reggio. All’allora giovanissimo professor ‘supplente’ Santo Versace, fratello di Gianni, e poi Parente, Cannizzaro, Tripodi.

La ‘cerimonia’ si è conclusa nel tardo pomeriggio con le foto di rito e il taglio della torta. Ai partecipanti, a ricordo dell’evento, è stata consegnata una pergamena con l’elenco dei maturandi e che verrà recapitata ad ogni componente o alle loro famiglie. A fine cerimonia, fra abbracci e commozione, l’impegno a ritrovarsi quanto prima.

I partecipanti della 5ªE dell’I.T.C “Raffaele Piria” 1970: Basile Antonino, Buffon Mimmo, Cimato Domenico, De Stefano Domenico, Ferro Pasquale, Foti Rino, Malara Tito, Meduri Giovanni, Mercuri Luigi, Pesce Gaetano, Quartuccio Angelo, Sità Paolo, Vitale Alfredo.