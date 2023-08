Klaus Davi: “giù le mani dalla Calabria!”

StrettoWeb

“Quale sarebbe il progetto per il Sud di questo Governo? Cosa intendono fare, una politica a due velocità? Per dare credibilità alla propria azione sono necessarie iniziative concrete sui territori, attraendo gli investimenti nelle zone economiche speciali e dando vita alle grandi opere. Ho letto che si vorrebbe tagliare un miliardo ai finanziamenti del PNRR, spero che qualcuno si sia sbagliato e comunque dico ‘Giù le mani dalla Calabria’“. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi ospite di Agorà Estate, programma condotto da Lorenzo Lo Basso in onda su Rai 3.

“Sono favorevole al ponte sullo stretto ma per ora si parla solo degli stipendi dei manager. C’è un evidente problema di narrazione e i territori non sono stati ancora coinvolti. Calabria e Sicilia sono terre molto particolari, le cose dall’alto non funzionano” conclude Davi.