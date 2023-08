Kiev: “usciamo rafforzati dalla conferenza di Gedda”

StrettoWeb

“L’Ucraina esce rafforzata dalla conferenza di Gedda voluta per individuare una via di uscita pacifica all’invasione della Russia“. A dichiararlo è stato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak. “Sebbene ci siano state divergenze tra i circa 40 paesi rappresentati al vertice, tutti si sono impegnati a rispettare la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e i principi di sovranità e integrità territoriale“, ha aggiunto il capo della delegazione ucraina alla conferenza. “Ed è su questi principi che è costruita la formula di pace del presidente Zelensky, che abbiamo descritto in dettaglio”, ha sottolineato.