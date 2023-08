Ingente perdita d’acqua a Messina: “la strada ha cominciato a cedere”

StrettoWeb

Riceviamo e pubblichiamo le foto di un’ingente perdita d’acqua a Messina, con precisione in frazione Camaro. Le foto in alto sono state scattate, come ci scrive il cittadino che ha fatto la segnalazione “a sinistra del secondo semaforo scendendo dalla tangenziale Messina centro“. “Da mesi la strada in quel punto ha cominciato a cedere e a pochi metri c’è la condotta che porta l’acqua dal Montesano a Tremonti“. Una situazione insostenibile alla quale, si auspica, venga fatto fronte.