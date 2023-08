Incredibile a Sant’Eufemia d’Aspromonte: uccide il suo cane per sacrificarlo a Satana, indagini dei Carabinieri

StrettoWeb

Un episodio increscioso è avvenuto nei giorni scorsi a Sant’Eufemia d’Aspromonte e sta avendo grande risonanza nazionale: nello scorso weekend, infatti, è diventato virale sui social network un video di un Cane Lupo Cecoslovacco senza vita riverso su due sedie. Le immagini hanno fatto il giro del web e scatenato la rabbia e l’indignazione di tanti amanti degli animali che sono risaliti all’autore del video, che l’aveva anche pubblicato per primo su facebook. Si tratta di Massimo Cannizzaro, uomo di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che nel video si inquadra e afferma senza vergogna di aver sacrificato l’esemplare in onore di Satana delirando frasi rivolte al Diavolo: “Ti ho dato la vita di Hollywood (il nome del cane), ora rispetta il patto scritto nelle sacre scritture”. C’è anche un altro video in cui l’uomo piange disperato con il cane esanime al suolo, dentro casa, dicendogli “Dio ha preso il suo debito a caro prezzo”.

Cannzizaro su facebook si definisce “mediatore cinofilo” e parla di “cinofilia esoterica”, la “magia dell’ipnosi regressiva applicata in cinofilia” e in passato aveva già avuto denunce dalle associazioni animaliste per maltrattamento sugli animali.

Adesso il caso sta facendo molto rumore e si sono attivate le autorità competenti: i Carabinieri della stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte, coordinata dal comandante Carmelo Orlando, stanno seguendo attentamente la situazione e certamente non lasceranno nulla al caso. Stanno operando in stretta sinergia con le autorità locali e giudiziarie per porre rimedio a questo evento così grave ed efferato.