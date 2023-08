Incredibile a Bagnara Calabra: agosto inizia con un enorme scarico fognario sulla spiaggia | VIDEO

StrettoWeb

Un’enorme scarico fognario è presente a Bagnara da ormai diverso tempo. La perdita era stata riparata tempo fa ma da qualche giorno è ripartita più copiosa di prima e il problema più grave è che sfocia direttamente sulla spiaggia per giunta in piena estate.

E’ possibile che in una località con una spiaggia molto frequentata dai turisti e dai vacanzieri di Agosto ci si possa permettere una vergogna del genere? Lo scarico si trova nella zona del Condominio Mediterraneo che ospita molti turisti e vacanzieri, una delle principali risorse di Bagnara. Non certo un bel biglietto da visita per la cittadina della Costa Viola.

