Inclusione e divertimento: apprezzati i lidi comunali per disabili a Isola di Capo Rizzuto

“Siamo soddisfatti di come sta andando la stagione estiva e siamo felici di offrire questo servizio a chi è meno fortunato”, in coro i gestori dei tre lidi comunali di Isola Capo Rizzuto esprimono soddisfazione generale per l’estate 2023. Il Sindaco nei giorni scorsi si è recato su tutti i tre i lidi comunali, accompagnata dal Vice Sindaco Andrea Liò, per disabili gestiti egregiamente dalle associazioni del territorio, ha discusso con i responsabili ma anche, e soprattutto, con le famiglie presenti. “Abbiamo il mare a dieci chilometri da casa – ha detto il signor Mele – ma abbiamo deciso di venire a Isola per i servizi offerti nei lidi comunali e per questo ringraziamo l’Amministrazione comunale e i ragazzi delle associazioni che si prodigano ogni giorno”.

“Certo – afferma lo stesso Mele – ci sono anche delle cose da ottimizzare ma siamo certi che l’Amministrazione e le associazioni competenti le miglioreranno, già dall’anno scorso a quest’anno abbiamo notato dei perfezionamenti e siamo certi che ne troveremo altri l’anno prossimo, perché è nostra intenzione tornare ancora”. Anche la signora Ferraro, dal Piemonte, è soddisfatta dell’esperienza: “Già l’anno scorso siamo stati bene qui e abbiamo avuto grande collaborazione da parte dell’ente comunale, avevamo bisogno di un mezzo di trasporto per nostra figlia e subito l’amministrazione ci è venuta in aiuto, un’accoglienza straordinaria che non smettiamo di raccontare agli amici in Piemonte”. “

“Poi – continua la stessa – qui si sta bene, le associazioni sono sempre a disposizione rispondendo a tutte le nostre esigenze, ci sono i ragazzi straordinari dell’Unitalsi che vengono a trovarci intrattenendo i nostri ragazzi”. Gli stessi bagnanti hanno poi ringraziato il Sindaco per la presenza e in generale

l’Amministrazione tutta per la vicinanza Lo stesso primo cittadino ha promesso i miglioramenti richiesti per la prossima stagione in tutti i e tre i lidi.

“Accogliamo con piacere i complimenti ma anche le problematiche riscontrate, siamo consapevoli di quanto siano importanti questi lidi e per questo prenderemo in considerazione le segnalazione per migliorare ancora di più i servizi offerti e far si che gli ospiti stiano più a loro agio possibile”. I gestori dei lidi confermano anche l’incremento, in particolare Capo Rizzuto e Le Castella: “abbiamo registrato aumento rispetto alla scorsa stagione, la cosa bella è ricevere apprezzamenti dalle famiglie con all’interno persone con disabilità, un servizio

usato molto anche dai locali e non solo da turisti. Tanti i nostri concittadini che vengono spesso a trovarci ma anche residenti dei comuni limitrofi che vengono appositamente per stare nei nostri lidi”.

A Le Cannella, il lido “On The Beach” inaugurato quest’anno ha assunto anche Toti, un ragazzo autistico di Crotone: “per noi inclusione è anche questo, non solo accogliere gli ospiti ma anche dare possibilità a chi vuole lavorare, siamo felici di aver avviato questo progetto del lido che è sicuramente impegnativo, ma come primo anno possiamo ritenerci soddisfatti per il numero di presenze e per aver reso felice chi è meno fortunato di noi”.