Incendio tra Reggio Centrale e Pellaro: modifiche alla circolazione ferroviaria

La Calabria continua a bruciare: non si arrestano gli incendi nell’intera regione i quali, oltre a causare ingenti danni alla vegetazione e pericolo per l’incolumità pubblica, creano problemi alla viabilità. Il problema incendi non risparmia neanche le tratte ferroviarie: alle 10:33 di questa mattina infatti, Trenitalia ha informato gli utenti di possibili disagi a causa di un incendio che interessa il reggino. Nella notifica si può quindi leggere: “Buongiorno, a causa di un incendio tra le stazioni di Reggio Centrale e Pellaro, alcuni treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni”.