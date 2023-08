Incendio isola ecologica Cittanova, Atesta Alta: “atto inqualificabile, ferma condanna”

StrettoWeb

“In relazione all’incendio di natura dolosa divampato all’interno dell’Isola Ecologica di Cittanova lo scorso lunedì sera, il movimento politico “A Testa Alta” intende esprimere ferma condanna per un atto inqualificabile perpetrato ai danni di una struttura di assoluto interesse pubblico che ha portato alla distruzione di un elicottero del servizio antiincendio in dotazione alla Regione Calabria”. Lo si legge in un comunicato stampa di ATesta Alta.

“Danni enormi capaci di generare disagi all’intera comunità cittanovese e ad un vasto territorio che proprio in queste giornate estive chiede sostegno nella quotidiana lotta agli incendi. Allo stesso modo, è piena la solidarietà di “A Testa Alta” al Comune di Cittanova, ai suoi amministratori e agli operatori che lavorano instancabilmente per il funzionamento dell’Isola Ecologica e dei servizi ambientali comunali. Un plauso ai Vigili del Fuoco per il pronto intervento che ha consentito di salvare gran parte della struttura dalle fiamme e, contestualmente, ai Carabinieri del Comando Stazione di Cittanova e della Compagnia di Taurianova per la rapida risoluzione del caso con l’arresto del presunto autore del rogo”, conclude la nota.