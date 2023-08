Furiosi incendi in Sicilia: 200 persone evacuate via mare nel Trapanese | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Domenica di fine agosto caratterizzata da furiosi incendi in Sicilia alimentati da un forte vento di scirocco. Per fronteggiare le fiamme sono impegnati forestali, Vigili del Fuoco e la Protezione Civile regionale. La situazione più complessa è in provincia di Trapani, dove circa 200 persone sono state evacuate dalla Tonnara di Scopello.

Fiamme anche a Santa Ninfa, ad Alcamo, a Buseto Palizzolo, a Custonaci ed a Erice, e poi a Marsala, a Poggioreale ed a Salemi. Nell’Agrigentino, si registrano incendi a Cianciana, a Calamonaci ed a Sciacca, in contrada San Calogero, ma anche ad Alessandria della Rocca. Fiamme anche nel Nisseno a Mazzarino, a Niscemi lungo la strada provinciale 11 ed a Santa Caterina Villarmosa. In provincia di Catania, roghi a Caltagirone, a Mascali ed a Piedimonte Etneo, a Castiglione di Sicilia ed a Linguaglossa. Incendi anche nell’Ennese, a Pietraperzia ed a Barrafranca. Nel Messinese, il fuoco ha investito il territorio di Castell’Umberto e di Librizzi.

In provincia di Palermo a Contessa Entellina, in territorio di Monreale, dove sono diversi i fronti del fuoco, ed a Santa Cristina Gela. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Palermo sono stati impegnati tutto il giorno per circoscrivere un incendio divampato nella zona del Passo del Bambino, lungo la strada provinciale 7.

Schifani: “nessun ferito”

“In queste ore, anche a causa del forte vento di scirocco, diversi incendi stanno interessando alcune province della Sicilia. Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione Civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione. Sono attivi diversi mezzi aerei tra Canadair ed elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

