Incendi in Sicilia, Cuffaro e Savona: “abbiamo chiesto l’acquisto di nuovi canadair”

“Abbiamo ancora gli occhi carichi di tanto dolore dopo gli incendi che hanno falcidiato la Sicilia nei giorni scorsi. Tale tragedia ha confermato ancora una volta quanto importante sia la dotazione di una flotta di canadair a disposizione della Regione siciliana. Purtroppo però l’acquisto non potrà essere effettuato utilizzando le risorse allocate dal PNRR. È necessario il concorso dello Stato italiano. Ecco perché chiediamo alle Istituzioni di attingere alle risorse del Piano Operativo di Coesione (POC), così come precedentemente avvenuto per l’acquisto degli elicotteri destinati ai vigili del fuoco”.

Lo affermano il Segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro e il componente del direttivo nazionale del Partito, Alessio Savona, i quali sottolineano che “l’utilizzo delle risorse del POC rappresenta un’opportunità concreta per affrontare in maniera più efficace e tempestiva le criticità legate agli incendi che purtroppo hanno devastato la Regione“.

“Ricordiamo ancora il drammatico episodio dello scorso 24 luglio – concludono i due Dirigenti della Democrazia Cristiana – in cui numerosi incendi, molti dei quali di matrice dolosa, hanno causato danni irreparabili. La sicurezza e la tutela del territorio sono priorità assolute, su cui la Democrazia Cristiana è pronta a lavorare in sinergia con le Istituzioni, per garantire la massima protezione ai cittadini. L’obiettivo è quello di adoperarsi per ottenere le risorse necessarie affinché la flotta di canadair possa essere adeguata alle esigenze della nostra terra, affinché possa essere meglio preparata ad affrontare future emergenze legate agli incendi“.