Roghi a Messina: albero si schianta nell’area degli incendi, statale chiusa al traffico

E’ caos incendi in provincia di Messina ed in tutta la Sicilia. Traffico bloccato sulla statale 113 per la caduta di un grosso albero. Si lavora con forza per rimuovere l’arbusto con gli uomini di Anas e forestale. Intanto, sono di nuovo in volo dalle prime luci dell’alba sei canadair e cinque elicotteri antincendio che da ieri sono impegnati nel contrasto agli oltre cinquanta incendi divampati in diverse località dell’Isola. Il presidente della Regione Renato Schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante del Corpo forestale Beppe Battaglia e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

Attualmente sono in servizio due canadair a Salemi (Monte Polizzo) nel Trapanese, due a Messina sul Torrente Catarratti e due a Montagnareale nella zona tirrenica del Messinese. Gli elicotteri sono impegnati nel Palermitano, nel Trapanese e nel Messinese.