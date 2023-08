Il Peperoncino Jazz Festival prosegue con le sue tappe: oggi a Diamante | FOTO

StrettoWeb

Continuano le tappe tirreniche del XXII Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località calabresi che dopo aver attraversato a suon di jazz l’altopiano silano e aver risalito la costa ionica da Corigliano Rossano a Roseto Capo Spulico e in attesa di invadere musicalmente l’area protetta del Parco Nazionale del Pollino e di fare tappa nelle migliori cantine del Cosentino, lo scorso 16 agosto è “approdato” nella cittadina tirrenica famosa per il suo attrezzatissimo porto turistico (Cetraro), con il concerto del grande sassofonista americano Eric Daniel ospitato nel giardino di Palazzo Del Trono organizzato con il fondamentale contributo del Laboratorio di Idee Riformista e della società cooperativa Caster per ricordare il compianto musicista cetrarese Ermanno Del Trono e da allora, tappa dopo tappa, sta regalando bellezza e magia su tutta la costa occidentale della Calabria.

Stasera (sabato 19 agosto) le piccanti note dell’evento a cura dell’associazione culturale Picanto diretto da Sergio Gimigliano risuoneranno nell’elegante e rinomato Ristorante Riviera Bleu di Diamante (annesso all’omonima struttura ricettiva, che costituisce una vera e propria istituzione turistica della Riviera dei Cedri – è stato il primo hotel adamantino – e nel 2020 ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività), che ospiterà un appuntamento inedito con la canzone d’autore che ha già fatto registrare in fase di prenotazione il “tutto esaurito”.

Il pretesto è quello di voler ricordare Mimì Gimigliano, grande visionario e figura di riferimento per la crescita turistica della città di Diamante e di tutto il territorio della Riviera dei Cedri, nel giorno del suo compleanno, attraverso l’esibizione di due tra i musicisti calabresi più apprezzati nel panorama musicale italiano, che daranno vita, per l’occasione, a un concerto inedito, proponendo un appassionante viaggio all’insegna del cantautorato italiano.

Sul palco, ad esibirsi nel magico contesto nel giardino esotico dell’HRB, Roberto Musolino (grandissimo interprete e importante protagonista della scena cantautoriale della nostra regione, che nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato, tra gli altri, con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Toost Thielemans, Gavin Harrison, Karl Potter, Armando Corsi, Marco Rinalduzzi e che da alcuni anni riveste un ruolo istituzionale di primissimo piano essendo il direttore della sede calabrese del Nuovo Imaie) e Salvatore Cauteruccio, fisarmonicista di grande talento (tra i suoi allievi in questa stagione estiva figura anche Cesare Cremonini) e compositore di grande spessore, che vanta progetti che vanno dal “solo” all’orchestra sinfonica, già applaudito, tra gli altri, al fianco di Geoff Westley, Mariella Nava e dell’attrice Anna Mazzamauro.

I due saranno protagonisti indiscussi del progetto “Passi d’Autore”, un’intima ricerca della bellezza attraverso le note del cantautorato italiano e proporranno una versione intima e minimale, ma carica di pathos di alcune tra le più belle canzoni italiane di tutti i tempi.

Nel mare magnum della canzone italiana, come con una lente d’ingrandimento, si cercano i brani che hanno caratterizzato momenti particolari, e più o meno importanti, della storia della nostra Italia vista con lo sguardo acuto e profondo dei grandi autori contemporanei, passando in rassegna i grandi successi dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, da Ivano Fossati a Fabrizio De André, da Lucio Battisti a Pino Daniele, da Bruno Lauzi a Luigi Tenco, da Gino Paoli a Giorgio Conte ed Eugenio Finardi.

Nella giornata di domani (domenica 20 agosto), invece, grazie al forte volere di Raffaela Sansoni, assessora alla Cultura della compagine amministrativa guidata dal sindaco Vincenzo Cascini, il PJF farà tappa in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio di Belvedere Marittimo: Capo Tirone, ultimo avamposto del bel lungomare dell’importante centro tirrenico, che costituirà lo scenario perfetto per il tributo al grandissimo Nat King Cole a firma di Walter Ricci, giovane pianista e crooner italiano di grande talento, che nulla ha da invidiare ai più affermati crooner americani, che per l’occasione presenterà al pubblico “Walter sings Nat King Cole”, il suo nuovo progetto discografico con il quale ha voluto rendere omaggio ad una delle indiscusse leggende dlla storia della musica internazionale.

In una formazione assolutamente classica (quella del trio jazz, ideale per accompagnare e dar forma alle note e ai testi di uno dei più grandi compositori del Novecento), supportato magistralmente a livello ritmico dagli ottimi Dario Rosciglione al contrabbasso (musicista che nella sua lunga carriera oltre a suonare abitualmente con i migliori jazzisti italiani ed internazionali ha accompagnato artisti, tra gli altri, come Renato Carosone, Lucio Dalla, Renato Zero, Adriano Celentano) e Amedeo Ariano alla batteria (già applaudito al fianco di Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Alex Britti e tanti altri), Walter Ricci esplorerà il repertorio sempreverde del famigerato artista americano, proponendo tutti i suoi più grandi successi.

Dopo le tappe a Diamante e Belvedere e prima di sconfinare a fine mese nella lucana Maratea, il XXII PJF riprenderà il suo itinerario tirrenico con il concerto del cantautore norvegese Terje Nordgarden in programma il 22 agosto nel centro storico di San Lucido, con l’attesissima “tre giorni” all’insegna del “Laos Jazz Fest” – che si svolgerà a Scalea dal 22 al 24 agosto e che vedrà esibirsi nel magico scenario del giardino di Palazzo Del Trono le formazioni capitanate, rispettivamente, dalla cantante e fisarmonicista brasiliana Livia Mattos, dal pianista Egidio Ventura e dallo storico batterista del Pat Metheny Group, Paul Wertico – con due tappe paolane (che vedranno di scena il 25 agosto gli Afrobeaters con ospite il Maestro Garofalo e il 26 agosto l’Out of Tune Quartet del chitarrista calabrese Roy Panebianco) e con la tradizionale tappa all’insegna del PraJazz in programma il 27 agosto, che avrà come protagonista il grandissimo Gegè Telesforo.