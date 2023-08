Guerra in Ucraina: via libera di Biden all’addestramento di piloti ucraini su F16

StrettoWeb

Il presidente americano, Joe Biden, ha dato il suo via libera all’addestramento dei piloti ucraini sui jet F16. Lo ha detto la portavoce del dipartimento statunitense della Difesa, Sabrina Singh. Rispondendo a una domanda sulle anticipazioni di Politico, secondo cui erano stati designati alcuni piloti ucraini per l’addestramento, la portavoce ha detto: “Danimarca e Olanda stanno guidando la formazione. Abbiamo e il presidente ha dato il via libera per consentire e sostenere l’addestramento, ma non ho ulteriori aggiornamenti in questo momento, perché si tratta di piloti specifici in fase di addestramento”.