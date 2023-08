Grande attesa per Luigi Strangis: il talento di ‘Amici’ questa sera all’anfiteatro di Acri

StrettoWeb

Dopo il grande successo di Geolier al Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica, prosegue con il concerto di Luigi Strangis, stasera nell’ Anfiteatro di Acri con inizio alla ore 21:30, la trentasettesima edizione di Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location turistiche della Calabria tra le più note.

Nell’accogliente centro turistico a pochi chilometri da Cosenza, porta Nord della Sila, ricco di ritrovamenti archeologici e bellezze paesaggistiche, Fatti di Musica presenterà il concerto del talento lametino vincitore dell’edizione 2021-2022 di Amici di Maria De Filippi.

Cantante, autore, compositore e polistrumentista, il ventiduenne cantautore che lo scorso anno ha infiammato lo Stadio della sua Città, torna in Calabria per questa unica data del nuovo tour insieme alla sua band. Dopo l’album “Voglio la gonna”, l’Ep “Strangis” e il grande successo del singolo “Tienimi Stanotte”, nel 2023 ha pubblicato altre due hit: “Adamo ed Eva” e “Tulipani Blu” in duetto con Mattero Romano, altra promessa della musica italiana.

A Luigi Strangis, per il secondo anno consecutivo, sarà consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live dell’Anno nella sezione Nuova Musica d’Autore Italiana, “per essersi confermato artista e musicista completo, capace di coinvolgere nei suoi live, con uno stile originale ed una possente energia, oltre che un pubblico di giovanissimi anche spettatori di ogni fascia d’età”.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili online su ticketone.it e si potranno acquistare anche presso la biglietteria dell’Anfiteatro a partire dalle ore 18:30. I cancelli saranno aperti alle ore 19:30. Arriveranno ad Acri anche diversi pullman da Lamezia e da altre località della Regione. Il concerto è organizzato in collaborazione con Dedo Eventi di Alfredo De Luca e il Comune di Acri.

Dopo il live di Luigi Strangis, Fatti di Musica proseguirà con tre appuntamenti ad ingresso libero all’interno di “Porto a Sud”, il nuovo festival del Comune di Catanzaro: 12 agosto concerto di Sergio Cammariere, 13 agosto concerto di Joe Bastianich e la Terza Classe, 14 agosto concerto dell’ Orchestraccia. Numerose sono, infatti, le interazioni con altri festival calabresi nella sezione “Fatti di Musica & Friends” come gli eventi predisposti per Varia di Palmi, patrimonio Unesco, tra cui spicca il 15 agosto ad ingresso libero in Piazza 1° Maggio il live di Tony Hadley con la sua The Fabulous TH Band, tra i principali eventi internazionali dell’estate in Calabria.

Fatti di Musica tornerà il 16 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella con il live di Carl Brave e la sua numerosa band. Il 17 agosto ancora ad Acri il concerto di Barreca, cantautore calabrese finalista al Premio De André e ospite dell’Omaggio a Luigi Tenco. Altro ritorno a Cirella il 18 agosto con “Corde 2023” di Mannarino e il 19 agosto con Aiello, la star di “casa”. Il 27 agosto nello scenario dell’Anfiteatro Romano di Acri, Fatti di Musica presenterà e premierà il concerto di Salmo, una delle stelle più acclamate dal pubblico giovanile.