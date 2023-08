La classifica dei Governatori più amati d’Italia: la posizione di Occhiuto e Schifani

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è tra i presidenti della Regione maggiormente amati in Italia. Si colloca infatti al 4° posto nella classifica italiana con il 59% dei consensi. In sostanza l’esponente di Forza Italia è tra governatori più graditi secondo un sondaggio di Noto. Sembra chiaro che le scelte effettuate dal governatore stanno convincendo i cittadini della Calabria: la gestione della sanità e la questione della depurazione sono tra i temi maggiormente affrontati da Occhiuto, così come il controllo del territorio con i droni per fronteggiare l’emergenza incendi.

Mentre Renato Schifani, presidente siciliano si attesta all’11° posto nella classifica del gradimento. Ma va sottolineato che, l’ex presidente del Senato, registra una crescita di gradimento (+8,9%) molto alto dopo la sua elezione avvenuta nel settembre scorso.

Al primo posto per gradimento c’è Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd). Al secondo posto il governatore veneto della Lega Luca Zaia. Al terzo posto si attesta Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia ed esponente del Carroccio.