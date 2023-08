Giovane prova per 4 anni a rimanere incinta ma non riesce: il motivo è incredibile

StrettoWeb

E’ incredibile quanto accaduto in Cina e la cui protagonista è una ragazza che non riuscendo a rimanere incinta per ben 4 anni decide di fare una visita medica. La ragazza, desiderava insieme al marito di avere un figlio e allargare la famiglia ma la gravidanza non arrivava mai e dopo i controlli effettuati, il medico ha scoperto che la ragazza era vergine e in realtà non aveva mai fatto sesso.

La ragazza invece asseriva di praticarlo spesso aggiungendo come fosse per lei anche decisamente doloroso e a quel punto la dottoressa Liu Hongmei ha ipotizzato quale potesse essere il problema e ha quindi deciso di visitare l’ano della giovane, scoprendo che era da quattro anni che la coppia praticava sesso anale con la speranza di avere un figlio.

Dopo la visita quindi la dottoressa ha consegnato alla coppia un manuale di educazione sessuale e dopo poco tempo la donna è rimasta incinta.