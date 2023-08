“Gioca con Noi”: al via la stagione delle giovani atlete di Akademia Sant’Anna Messina

StrettoWeb

Concluso il 7 luglio scorso con successo il primo Open Day, Akademia Sant’Anna si prepara ad accogliere le giovani atlete che rappresenteranno i colori del club nei campionati giovanili. Il via ufficiale alla prossima stagione sarà il 1° settembre prossimo. “Gioca con Noi”, è questo lo slogan che accompagnerà le atlete, nate dal 2006 al 2013, che indosseranno i colori e la maglia di Akademia. Online già disponibile il form che sarà sufficiente compilare per essere ricontattati e ricevere tutte le informazioni https://bit.ly/FormContatti_giovanili .

Intanto, dopo il Prof. Sergio Finanze, nuovo responsabile del settore giovanile, ufficializzato il resto dello staff tecnico dedicato al progetto giovani: Alessandro Brigandì, Norma Pilota, Alessandra Rando, Flavia Calabrò e Susanna Sorrenti.

Alessandro Brigandì, classe ’77, allenatore di 3° grado, inizia la sua carriera da tecnico nel ‘93/’94 prima come secondo allenatore della formazione di 1a divisione f e, a seguire, della squadra di serie C2 f dell’Unrra Casas Messina. Nell’annata ‘96/’97, sempre da secondo allenatore, conquista la promozione in serie B1 f con la prima squadra, mentre, da primo, trascina al titolo provinciale e interprovinciale l’Under 15 f e a quello provinciale l’Under 17 f. Nella stessa stagione viene chiamato a ricoprire l’incarico di selezionatore della provincia di Messina per il Trofeo dei Territori e della regione Sicilia per il torneo nazionale Endas. Nel campionato successivo è secondo allenatore della Futura Messina in serie A2 f.

Successivamente si trasferisce in Friuli dove, nei primi anni duemila, allena la squadra locale della Pav Udine in seconda e prima divisione f. Nel 2007/2008 vince il campionato di serie D f con la Volley Fontanelle Treviso e, l’anno seguente, siede sulla panchina della Porcia Pordenone in B2 f. Nel 2012/2013 allena il Latisana Udine in C f, per poi vivere una breve esperienza nel Team Up di seconda divisione f. Rientrato a Messina nel 2018, è la Tremonti Messana a metterlo alla guida della formazione che milita in serie C f. Le ultime esperienze con Mondo Giovane, da primo allenatore in prima divisione f, e Team Volley, sempre da primo in seconda divisione f.

Norma Pilota, classe ’73, in passato atleta di livello nazionale sia di beach che di pallavolo indoor; in quest’ultima disciplina disputa quattro stagioni di A2 con Altamura, Aragona e Unrra Casas Messina; con la società messinese ottiene anche un’importantissima promozione in A1 al termine della stagione 1995/1996, e con la stessa società esordirà anche in massima serie l’anno successivo. In A1 veste la casacca anche di Roma e ancora Altamura. Molto ricca anche l’esperienza da allenatrice. Nel 2011/2012 inizia a Santa Teresa come secondo allenatore in serie C f, primo in 1a divisione f e con il minivolley, mentre l’anno successivo diventa head coach della prima squadra.

Nel 2013 si sposta alla Futura Messina, sempre in serie C f, e nel 2014 alla Tremonti Messana che guida per due stagioni, sia in prima divisione f che in serie C f. Negli stessi anni ricopre anche l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile societario. Dal 2016 al 2018 è secondo allenatore alla Pallavolo Palermo, in serie B2 f, e primo delle giovanili. A seguire tre stagioni a Brolo con La Saracena: due in C f, da secondo e poi head coach, e una in B2 f da secondo, oltre a ricoprire l’incarico di allenatore delle giovanili con le quali ha vinto, nella stagione 2021/2022, il campionato provinciale Under 19 f.

Ha fatto parte dello staff tecnico della selezione provinciale per il Trofeo dei Territori (2011/2012) ed è stata primo allenatore della selezione regionale femminile per il Trofeo delle Regioni (2012/2013). Recentemente ha partecipato come coach al progetto Scuola Attiva Junior, allo stage Volley Paola Malta e costituito parte integrante dell’organizzazione della Volleyball World Beach Pro Tour Messina Futures. Oltre ad allenatore di pallavolo, è preparatore atletico, mental coach, smart coach, maestra di Beach Volley ed educatrice sportiva in disabilità “Ginnastica per tutti”. stata anche assistente presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Palermo.

Alessandra Rando è docente di Scienze Motorie dal 2014, prima a Sassuolo e ora a Villafranca Tirrena. Da allenatrice di pallavolo della Tremonti Messana si è classificata al secondo posto nel campionato territoriale Under 12 f. e al terzo posto in quello Under 13 f. Con il Volley Letojanni ha guidato l’Under 13 3X3 m. al quarto posto finale nel torneo territoriale messinese.

Susanna Sorrenti gioca a pallavolo dall’età di sei anni. Segnapunti e arbitro associato, ha conseguito qualche mese fa la qualifica di allievo allenatore 1° livello giovanile. È scout della Lega Volley Femminile di serie A per la prima squadra di Akademia e lo scorso anno è stata la spalla di coach Flavio Ferrara nel minivolley della SSD UniMe Akademia.

Flavia Calabrò, 51 anni, allievo allenatore e, alle spalle, tanti anni spesi come atleta sui campi di pallavolo. Ha iniziato la sua attività sportiva all’età di dieci 10 anni nella Folgore Pace con cui, nella stagione ‘87/’88, ha conquistato la promozione in C2. Nell’annata successiva, il passaggio alla Unrra Casas Messina con cui ha compiuti i salti di categoria in B1 e A2; in quest’ultima, quattro stagioni per lei. Ha fatto parte della rappresentativa provinciale Under 14, regionale Under 16 e finalista nazionale Under 18.

Ufficializzato anche lo staff dei dirigenti: entrano a far parte della famiglia di Akademia: Nicola Cavallaro, Santino Di Perna (che ricoprirà anche l’incarico di dirigente della prima squadra), Nina Camarda, Maurizio Bonsignore e Valeria Mancuso.