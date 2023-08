Germanà rassicura: “nessun definanziamento della Palermo – Catania – Messina”

StrettoWeb

“Non ci sarà nessun definanziamento delle opere ferroviarie siciliane. La rimodulazione del Pnrr mette in sicurezza la realizzazione della Palermo-Catania-Messina e destina alcuni fondi del Piano alla velocizzazione delle linee esistenti. Occorre fare chiarezza per rassicurare i cittadini siciliani che i lavori per la nuova linea sono già in corso e continuano come da programma. Su 11 miliardi di euro già disponibili, la rimodulazione interessa solo circa 200 milioni, compensati con fondi del Contratto di Programma RFI-MIT. Le illazioni delle ultime ore sono prive di fondamento e diffuse senza conoscere i fatti”. E’ quanto afferma in una nota Nino Germanà, senatore siciliano e vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama.

“Il Governo ha confermato l’impegno a realizzare tutte le opere pubbliche previste, garantendo le coperture finanziarie necessarie per il loro completamento, utilizzando tutti i fondi a disposizione e non solo quelli del Pnrr. La maggioranza e in particolare la Lega, al contrario di una certa sinistra in questi anni, non dimenticano la Sicilia: siamo al lavoro, con il ministro Salvini, per potenziare le linee esistenti e per la realizzazione di nuovi collegamenti, che con il Ponte sullo Stretto avranno un ulteriore elemento generatore e attrattore di sviluppo e mobilità”, conclude Germanà.