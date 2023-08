“Garibaldi fu ferito…”: l’Aspromonte commemora l’evento che segnò la Storia d’Italia | FOTO

StrettoWeb

Il 29 agosto 1862 Giuseppe Garibaldi rimase ferito durante la celeberrima Battaglia dell’Aspromonte. Sbarcato in Calabria con ben duemila uomini, il generale aveva come obiettivo la presa di Roma. A fermarlo tra i monti della provincia reggina, però, furono i bersaglieri guidati dal colonnello Pallavicini di Priola. Nello scontro che si svolse nel territorio del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, il celebre condottiero venne ferito ad una gamba.

E anche quest’anno, come da ricorrenza, presso il Mausoleo di Garibaldi si è svolta la Cerimonia Commemorativa in onore di quell’evento. Oltre al sindaco di Sant’Eufemia, prof. Pietro Violi e al parroco, don Marco Larosa, era presente anche il consigliere regionale, prof. Giuseppe Gelardi. A relazionare, la professoressa Carmela Cutrì, che ha permesso ai presenti, con il suo racconto ricco di particolari, di tornare indietro al tempo e immedesimarsi in quell’evento che segnò le sorti dell’Italia intera. Con la sua relazione dal titolo “Sant’Eufemia d’Aspromonte nel Risorgimento Italiano: tra memoria storica ed identità territoriale“, la professoressa Cutrì ha ripercorso gli eventi che hanno condotto a quel decisivo 1862.

Contestualmente all’incontro, la signora Caterina Iero, direttrice del Piccolo Museo della Civiltà Contadina – Ass. Acanto, ha mostrato una serie di pannelli espositivi sulla figura di Giuseppe Garibaldi e sull’evento che ha interessato l’Aspromonte. Le immagini dell’evento sono visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto.