Futura, il portiere Parisi: “entusiasta di far parte del progetto, possiamo volare in alto”

La sua crescita è importante e sotto gli occhi di tutto il Futsal italiano. La Futura si fida di Paolo Parisi. Estremo difensore in rampa di lancio, fondamentale nella promozione in A2 Elite, carico, motivato e vincente. Ecco le sue impressioni:

“E’ stato un periodo molto intenso. Le “bombe” di mercato principali sono state due, senza dimenticare i tanti ingaggi dei giovani ed i grandi rientri di Pannuti e Minnella. Eriel l’ho sempre apprezzato. Humberto Honorio non ha bisogno di presentazioni e tanti, come me, sono cresciuti davanti alla Tv ammirando le sue gesta, è un vero e proprio idolo per noi del Futsal. Sono sicuro che un giocatore che ha l’esperienza di Eriel Pizetta sarà in grado di trasferirci tantissimo. Pensare di dover condividere lo spogliatoio con lui e con un “mostro sacro” come Honorio mi emoziona, motiva ed esalta. Tutti loro, insieme all’esperienza ed alla qualità dei confermati, da Capitan Cividini passando per Modafferi e Scopelliti ci possono dare tantissimo. Idem i nostri giovani, in crescita costante. Nel nostro sport si gioca 5 contro 5 e condivido integralmente le parole sia del nostro Mister che dei vari Cividini, Honorio e Pizetta: si vince con il gruppo”.

La mia crescita? “Sto attraversando annate importanti alla Futura, annata di crescita continua e costante. Il processo si è accelerato grazie al livello dei campionati ed alla qualità di avversari e compagni di squadra. Lo staff e la società mi hanno aiutato tanto, dunque, ho l’obbligo di ringraziarli non ponendomi limiti. Il mio obiettivo è la squadra è dare il massimo nella mia individualità a servizio del mio team. Ci godiamo un presente esaltante, del futuro ci sarà tempo per parlare: stiamo per giocare un campionato d’altissimo livello, la Serie A2 Elite, contro squadre preparatissime”.

Il ritorno di Pannuti? “Sono felicissimo. Al Palattinà, quando Totò prende la palla, anche più degli altri, si alza un onda festante a marchio “Motta San Giovanni”. Sono felice sia, di nuovo con noi. Incarna in pieno lo spirito Futura”.

I nostri giovani? “Io penso che i ragazzi debbano avere tanta pazienza, debbano avere la pazienza di sbagliare, di aspettare il momento giusto. Da qui si evince la bontà del progetto: basta guardare alla crescita di Andrea Falcone. Silenziosamente, anno dopo anno, si è ritagliato il suo spazio ed adesso è una vera e propria certezza”.

Il livello del campionato? “Molto equilibrato. Mi aspetto battaglia su tutti i campi. Non ci sono squadre, come poteva rappresentare Sala Consilina nella passata stagione, da vetta. Sarà lotta aperta, della prima all’ultima giornata e noi, dobbiamo provare a dare il meglio”.