Fuori Campo 4 incontra la storica Varia di Palmi per indagare il territorio come storytelling

Dopo i lunghi applausi per l’Orso d’Argento 2023 “Disco Boy” di Giacomo Abbruzzese, accolto con entusiasmo dal numeroso pubblico dello Joggi Avant Folk di Santa Caterina Albanese (CS), proseguono gli appuntamenti di Fuori Campo 4 – Il Cinema in Festa, la rassegna cinematografica itinerante ideata e diretta da Rete Cinema Calabria, che mercoledì 23 agosto incontrerà la storica Varia di Palmi (RC), una delle feste più importanti della Calabria, che rientra nella Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, dal 2013 parte del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità UNESCO, il primo soggetto calabrese ad ottenere tale riconoscimento.

Una giornata evento dal titolo “Il territorio come storytelling” per la seconda tappa di Fuori Campo 4, parte del programma delle celebrazioni dell’edizione 2023 della Varia, che vedrà protagonista anche un focus realizzato con la Fondazione Calabria Film Commission sulle produzioni seriali realizzate in Calabria, finanziate e sostenute dalla Calabria Film Commission: “The Good Mothers”, vincitrice del Berlinale Series Award 2023, e “Summer Limited Edition”, diretta dal regista e sceneggiatore lametino Mario Vitale.

“Indagare il territorio come storytelling significa comprendere come decifrarne non solo il patrimonio storico, artistico e naturalistico, ma anche tutto il vasto repertorio di simboli, miti, riti e usanze che lo caratterizzano – ha dichiarato Ivana Russo, referente del progetto Fuori Campo –. Le manifestazioni festive rappresentano dunque uno strumento d’indagine fondamentale, perché costituiscono la memoria collettiva e identitaria di luoghi e persone. In questo contesto, la Varia di Palmi è un evento particolarmente affascinante, con alle spalle oltre quattro secoli di storia, che nonostante le trasformazioni subite dalla società rimane una delle feste più amate e attese dall’intera comunità palmese e non solo“.

La IV edizione di Fuori Campo si propone infatti di analizzare i maggiori contesti di festa realizzati sul territorio calabrese attraverso l’occhio della settima arte, con 5 tappe in alcune delle principali feste della Regione che vedranno susseguirsi incontri, workshop con personalità del cinema italiano, proiezioni cinematografiche e visite guidate.

L’evento è realizzato con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, erogate ad esito dell’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria – 2023.

Il programma della seconda tappa di Fuori Campo 4

La seconda tappa di Fuori Campo 4, moderata e presentata da Ernesto Orrico, partirà alle 10:30 con la visita guidata “La magia del sentiero di Repaci” a cura dello storico Domenico De Luca, con partenza dalla Stazione di Palmi. Alle 16:30 appuntamento al Parco dei Tauriani con la visita dal titolo “Sulle Orme di San Fantino”.

Alle ore 20:30, in Piazza Libertà, spazio alla proiezione di un video racconto su “La Varia di Palmi”, a cura di Rete Cinema Calabria, a cui seguiranno i saluti di Giuseppe Magazzù, Assessore del Comune di Palmi, e di Daniele Laface, Presidente della Fondazione Varia.

Sarà poi la volta dell’incontro realizzato con la Fondazione Calabria Film Commission, con alcuni dei protagonisti di “The Good Mothers”, la serie firmata Disney+ vincitrice della prima edizione della “Berlinale Series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, girata proprio tra Palmi, Reggio Calabria e Fiumara, e di “Summer Limited Edition”, diretta da Mario Vitale, che racconta l’adolescenza e le sue immense emozioni sullo sfondo della costa ionica calabrese e dei boschi della Sila.

Per l’occasione, verrà proiettato “Attorno a The Good Mothers”, interviste speciali ai protagonisti ed estratti dal backstage della serie, ispirata alla storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei clan della ‘ndrangheta, e di una giovane e brillante pm, che lavora per distruggerla dall’interno.

Dialogheranno: Anton Giulio Grande (Presidente Calabria Film Commission), Giampaolo Calabrese (Project Manager Calabria Film Commission), l’attore Francesco Colella (The Good Mothers), in video collegamento, l’attrice Alessandra Aulicino, l’attrice Nicole Sorace (The Good Mothers, Summer Limited Edition), il regista Mario Vitale (Summer Limited Edition), l’attore Alessio Praticò (Summer Limited Edition), il Produttore Fabrizio Nucci di Open Fields Productions (prod. Esecutiva Summer Limited Edition), il location manager Francesco Mollo (The Good Mothers, Summer Limited Edition), l’attore Walter Cordopatri (Scuola di Recitazione della Calabria); Marco Suraci (Icarus Factory). Moderano Ernesto Orrico e Valentina Caratozzolo.

“Ogni festa popolare è un desiderio di riconoscersi come comunità – ha dichiarato l’attore Francesco Colella, interprete del boss Carlo Cosco nella serie “The Good Mothers” –. È un modo di sollevarsi dalle proprie esistenze solitarie, spesso separate le une dalle altre. Così è anche il cinema: chiede aggregazione e condivisione, attorno a una storia, una visione, un sogno che racconta di noi. Festa popolare e cinema sono quanto di più luminoso e civile si possa desiderare. Ecco perché sono così contento dell’invito a prendere parte a Fuori Campo“.

Seguirà la proiezione del cortometraggio “Mangata”, di Maja Costa (Col. 2023, 15’) a cura del Calabria Movie International Film Festival. Chiusura alle 22:45 con la proiezione del primo episodio di “Summer Limited Edition”. Una storia d’amore in grado di parlare ad adulti e ragazzi affrontando tematiche attualissime come il ritorno al contatto umano dopo la pandemia, e in cui la tematica ambientale diventa l’occasione di crescita personale per i protagonisti.

Rete Cinema Calabria è un’Associazione Culturale che si propone di unire i professionisti del Cinema e dell’Audiovisivo calabresi, per favorire reciproche collaborazioni e realizzare progetti comuni. Tra gli scopi principali dell’Associazione, vi sono anche l’assistenza e fornitura di servizi e maestranze alle produzioni che decidono di girare in Calabria, nonché il costante dialogo istituzionale con gli enti del territorio, volto a favorire uno sviluppo crescente del mercato e della produzione regionale. Gli obiettivi principali dell’Associazione sono dunque: creare sinergie, promuovere il territorio, offrire servizi di qualità.