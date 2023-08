La Francia vieta l’abaya islamico a scuola

StrettoWeb

Svolta in Francia dove il Ministro francese dell’Istruzione, Gabriel Attal, ha annunciato che vieterà l’uso dell’abaya islamico nelle scuole. “La laicità è la libertà di emanciparsi attraverso la scuola”, ha rimarcato il ministro.

Per Attal “andare a scuola in abaya è un gesto religioso, volto a mettere alla prova la resistenza della Repubblica nel santuario secolare che la scuola deve costituire”. “Se entri in un’aula, non devi poter identificare la religione degli studenti guardandoli”, rimarca il ministro francese