Francesco Gabbani e quell’esplosivo “calore della Calabria” che si è portato addosso | FOTO

“Quello della Calabria è un calore che ci porteremo addosso per un pò… Grazie a tutti! E non poteva mancare un omaggio a un grande artista… Ciao Toto“. Così Francesco Gabbani dopo il concerto in Calabria, a Luzzi, dove ha fatto un vero e proprio boom, con un successo stratosferico, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

Tra un Occidentali’s Karma e un Amor Leggero, sono stai migliaia i fan che hanno riempito la piazza del comune del cosentino, nell’unica tappa calabrese del suo tour Ci Vuole Un Fiore Tour. “Un concerto strepitoso di un’artista nazionale e internazionale“, si legge sui social.