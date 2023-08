Fiorella Mannoia saluta la Sicilia mangiando un arancino… e scoppia la polemica per quella “o”

StrettoWeb

Ultimo giorno in Sicilia per Fiorella Mannoia dopo il suo tour che l’ha vista impegnata in tre concerti: il primo al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, lo scorso 17 agosto 2023; il secondo il 19 agosto, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (CT); l’ultimo il 20 agosto presso la Scalinata della Cattedrale di Noto (SR).

Alla fine del tour la nota cantante ha postato un reel sui social per salutare la Sicilia con due prodotti tipici: arancino e brioche con gelato. “Ultimo arancino… ho chiesto eh! Arancina no, arancino – precisa Fiorella Mannoia nel video –. Mi dispiace andare via, amo quest’isola e grazie per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi tre concerti, grazie infinite, viva la Sicilia!“.

Ovviamente i commenti piccati non hanno tardato ad arrivare, vista la storica e atavica diatriba tra siciliani sul termine arancino o arancina. “Sei vicino Catania… a Palermo si chiama arancina“, scrive qualcuno. E ancora: “L’arancina fimmina è!“, chiosa qualcun altro. Centinaia i commenti di questo tipo, ma nessuno che abbia avuto nulla da dire sulla succulenta brioche con gelato mostrata alla fine del video da Fiorella Mannoia che ha concluso con un: “adesso me ne posso proprio andare“.