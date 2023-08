“Festival delle Candele Tour”: il suggestivo spettacolo che illuminerà il Castello Ducale di Corigliano

StrettoWeb

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Festival delle Candele continua il suo tour con uno straordinario evento mercoledì 23 agosto 2023, durante il quale il Castello Ducale di Corigliano spegnerà le sue luci artificiali per illuminarsi solo attraverso le fiammelle delle candele.

Un percorso suggestivo e sensoriale, immerso nell’arte e nello spettacolo: migliaia di candele illumineranno installazioni d’arte e performance sul palco, offrendo un’esperienza affascinante che coinvolgerà tutti i sensi. Un appuntamento unico nel suo genere anche grazie alla partecipazione di artisti e musicisti nazionali: oltre 30 i coinvolti, che si cimenteranno in estemporanee d’arte, performances on stage ed installazioni artistiche.

Tra le performance live in scena vi saranno quelle esclusive di slackline, ad opera del funambolista Johnny rope e la rappresentazione coreografica di un combattimento di cavalieri, muniti di spade di fuoco, a cura dell’associazione LUX Gladio – che curerà inoltre un allestimento dedicato alla leggenda dei “Templari e Santo Graal”.

Tra le opere esposte, la mostra “Negativo è Positivo” di Mario Vetere, con cui gli ospiti potranno interagire grazie all’utilizzo degli smartphone. La tecnica utilizzata – negativoèpositivo® – è brevettata dall’artista: fortemente innovativa ed unica al mondo, i disegni sono realizzati in negativo e senza l’ausilio di tecniche di fotoritocco.

L’evento ospiterà inoltre live performances musicali: Moses Concas, vincitore grazie al suo talento incredibile con l’armonica di Italia’s Got Talent, divenuto tra i musicisti italiani più noti all’estero e Santino Cardamone tra i finalisti di X Factor 2015, autore calabrese poliedrico, in ascesa nel panorama nazionale. I dj set saranno a cura di Fio Marino.

Novità di questa edizione sarà il coinvolgimento dell’azienda vinicola Ippolito 1845 – partner ufficiale del Festival – con degustazioni mirate, coadiuvate dalla presenza di esperti sommelier, che accompagneranno gli ospiti verso la scoperta di vini dal forte stampo identitario e rinomati a livello internazionale. La degustazione avrà un ticket dedicato dal costo di 10 euro, che potrà essere acquistato all’interno della manifestazione e comprenderà: 4 “Wine Ticket” e un “kit degustazione” (calice e porta calice).